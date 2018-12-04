纳扎尔巴耶夫同加拿大总督帕耶特举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统4日在总统府会见到访的加拿大总督朱莉·帕耶特。

纳扎尔巴耶夫在会谈中指出，帕耶特总督对哈萨克斯坦进行历史首次访问恰逢加拿大宇航员戴维·圣-杰克斯成功从拜科努尔航天基地飞往太空具有象征性的意义。

"我认为这对您来说至关重要，因为您也曾以这样的使命2次飞过太空。"总统说。

哈萨克斯坦总统表示，今年是哈加两国建交26周年。这些年，双边在经贸和投资领域的合作关系得到了有效发展。

帕耶特向纳扎尔巴耶夫总统转达了加拿大总理特鲁多的问候，并就纳扎尔巴耶夫的热情接待表示了感谢。她还表示，她曾为参加航天项目，多次来过拜科努尔航天基地。



"非常高兴从地面飞往太空的考察组成员成功抵达国际空间站。明天，我们将访问哈萨克斯坦国家太空中心。我们相信，哈国家太空中心与加拿大航天局之间的合作备忘录将取得卓越有效的成果。"她说。

帕耶特还强调，加拿大全力支持哈萨克斯坦总统提出的无核化倡议。

最后，双方还就教育、科学、农业和工业领域相互合作关系问题进行深入讨论，并共同认为，今天的会晤将为哈加两国合作关系的发展带来新的动力。

【编译：小穆】