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15:08, 06 12月 2018 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫总统抵达圣彼得堡开始对俄罗斯进行工作访问
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哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日抵达圣彼得堡，开始对俄罗斯联邦进行工作访问。
消息称，纳扎尔巴耶夫总统将出席圣彼得堡举行的欧亚经济委员会最高理事会会议和独联体国家首脑非正式会议。
【编译：小穆】
标签:
独联体
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