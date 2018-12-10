哈通社-阿斯塔纳电视台推出纪录片《神奇的哈萨克斯坦》第二集：阿克梅什特山洞之谜

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 哈萨克国际通讯社（哈通社）与阿斯塔纳电视台联合拍摄的25集系列纪录片《神奇的哈萨克斯坦》第二集上映。

本集中，摄制组来到了位于南哈州拜德别克县境内的"阿克梅什特"山洞（Ақмешіт：意为"圣洁的庙宇"）。



这座在当地民众心目中颇具"神性"的古迹，已经成为了一个类似于宗教圣地的所在。



山洞位于距离奇姆肯特市约70-80公里的地方，驾车从城市出发，大约需要走一个半小时的路程，当地路况很好。



洞穴深处石山腹地，深约120米，宽60-80米，高度大约为35米，顶部成拱顶状。





关于阿克梅什特山洞的传说和故事不胜枚举。其中一个故事称，勇士耶斯尔克普•阔伊克勒德召集人马，与准格尔侵略者交战时突遇大雨，便率领麾下的1万名战士进入这座山洞避雨。这一万多人在山洞中一同诵经、礼拜，直到雨过天晴。



在他们即将启程继续前往战场前，一位战士提议，"何不以勇士的名号为这座山洞命名？"这一提议得到了众将士的一致认可，却惟独遭到了勇士耶斯尔克普的反对，勇士说："这座山洞乃大地之造化所生，为我们这一万多人，以及我们胯下的战马提供了避雨的去处，让我们得以休息和祈祷。你们看，这山洞虽是天然形成，但拱顶却如庙宇一般，而且山石皆洁白无瑕，不正是一处天然而又神圣的庙宇吗？我看，不如将这里命名为阿克梅什特更为合适。"



此后，阿克梅什特就成为了这座山洞的名称。



在另一个传说故事中，这座山洞是毒蛇与恶龙的巢穴。恶龙盘踞在此，时常侵扰周边的百姓，令当地百姓不得安宁。于是，人们求助于一位神通广大的圣人--阿克梅什特，恳求他用自己的智慧和力量降服恶龙，保护一方百姓的平安。虽然阿克梅什特也曾有所犹豫，但最终还是决定帮助百姓消灭恶龙。在他的帮助之下，恶龙被消灭了，而圣人也在离世之前留下遗言，要求当地百姓将自己的遗体安葬在这个洞穴之中。后来，当地人便以圣人的名字称呼这个地方。



除此之外，当地还流传着很多不同的传说故事。而本集纪录片中，这些故事都得到了展示。观众可通过观看纪录片一睹这座神秘山洞的秘密。

值得一提的是，在哈萨克国际通讯社与阿斯塔纳电视台联合推出的系列纪录片《神奇的哈萨克斯坦》中，观众可以跟随记者的镜头，探访哈萨克斯坦大草原的各个角落，知晓、探寻、了解那些鲜为人知的历史故事与传奇，认识生活在"伟大草原"的企业家、民族文化使者和掌握高科技的工程师等特殊人物。



系列纪录片共25集，首集于10月27日播出。观众亦可关注哈通社和阿斯塔纳电视台YouTube频道观看。



【编译：木合塔尔·木拉提】