国务秘书为“菁英”国家青年奖项获得者颁奖

哈通社/阿斯塔纳/12月12日-哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席"菁英"国家青年奖项（Дарын）颁奖仪式，为获奖者颁发证书。

仪式上，阿布德哈勒科娃强调，纳扎尔巴耶夫总统对青年发展给予大力支持，并将国家青年政策纳入我国主要优先发展事项之一。此外，总统还下令，宣布2019年为"青年年"。



"这也表明了青年在实现《哈萨克斯坦-2050》发展战略上发挥了重要作用。" 阿布德哈勒科娃说。



据了解，"菁英"国家青年奖项创立于1992年，以表彰青年在文学、科学、美术设计、古典英语、新闻、公共服务、体育、电影戏剧、流行音乐、民间艺术等10个领域中取得的成果。



截至目前，共有200多名优秀青年获得过该奖项，其中包括丹尼斯•谭、玛利亚•穆迪亚克、阿德勒•阿赫梅托夫等。



而今年，20位青年荣获了"菁英"国家青年奖项。阿布德哈勒科娃为获奖者颁发了证书、证书，以及60万坚戈奖金。



获奖者中包括我国著名长笛演奏家若扎•锁勒特罕诺娃、世界拳击冠军海拉特•叶拉力耶夫、国家生物技术中心遗传与生物化学实验室研究员吉格尔•阿赫舍夫等优秀青年人士。



仪式最后，阿布德哈勒科娃祝福所有获奖者身体健康，今后继续在各自的领域上取得更大的成果。





















【编译：达娜】