唯有主权独立，方有民族未来——写在哈萨克斯坦独立日之际

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 今天是哈萨克斯坦独立日。对于每一位生活在哈萨克斯坦的公民而言，这一天，永远都是一个重要而值得纪念的日子。

27年前的今天，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫签署独立宣言，向全世界宣告了哈萨克斯坦，这个主权独立、人民自由的伟大国家的诞生。

自1847年，哈萨克汗国最后一位可汗--科捏萨热汗阵亡之后，哈萨克汗国便被沙俄正式吞并。从那一天起，生活在哈萨克斯坦这片土地上的人民便失去了独立与自由。但哈萨克人民无疑是伟大而骄傲的，无论面对着怎样的现状，我们的人民都没有放弃重新夺回自由的渴望与努力。



多少年来，无数先辈为了主权独立和人民自由，为了人民的未来，抛头颅、洒热血，在哈萨克斯坦的历史上留下了一幅幅波澜壮阔的历史画卷，为我们这些后人竖起了一座又一座值得永恒铭记的历史丰碑。最终，先辈们的夙愿终于在1991年12月16日这一天，得以实现。



当时，世界并不看好哈萨克斯坦的未来。



诚然，1991年的哈萨克斯坦，笼罩着苏联解体的阴云。工业产值下滑50%，农业生产萎缩三分之一，交通物流锐减三分之二，贷款利率超过400%，全国不到2000万人口中，200万人选择离开。此外，还有130多个民族共处，1400枚核弹头等待处理。



但是，奋斗了近百年而最终成功取得独立与自主的哈萨克斯坦人民，用自己的双手，用勤劳与智慧，在短短20多年的发展中，取得了令世人瞩目的成就。



独立27年以来，哈萨克斯坦取得了辉煌的发展成就。在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦顺利完成了立国、迁都等历史性创举，尤其是新的首都阿斯塔纳，已经成为了屹立在哈萨克草原上最为璀璨的一颗明珠。



如今的哈萨克斯坦，已经成为了人均GDP超过13000美元、跻身全球前50强的欧亚大国，走出了一条符合国情的发展道路。而这一切得以实现的基础，唯有主权独立。



唯有主权独立，民众才有权利选择和平与和谐、相互信任的自由生活。独立是我们取之不尽用之不竭的力量源泉，也是我们民族未来最根本的保障。



主权独立，使得我们有充分的权力开发和利用自己脚下的任何资源，按照人民的意愿分配资源收入。在自己的国家，我们可决定自己的命运，用自己的双手创造光明的未来。



独立的哈萨克斯坦就像一颗耀眼的明星降生在这个世界，伟大的独立精神将激励我们更加奋勇前进，使我们团结一致，给予我们无穷的力量，使我们信心百倍。



愿哈萨克斯坦的独立自主永恒不朽，愿"伟大草原之国"繁荣昌盛！

【撰文：木合塔尔·木拉提】