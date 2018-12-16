美对朝政策代表下周访韩出席涉朝工作组会议

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 据韩联社消息，外交消息人士16日透露，美国对朝政策特别代表比根将于下周访韩，并与韩国外交部和平交涉本部长李度勋共同主持韩美涉朝工作组第二次会议。会议将就朝美无核化谈判、韩朝合作项目制裁豁免等事宜进行讨论。

这将是韩朝涉朝工作组于当地时间11月20日在华盛顿举行第一次会议后时隔一个月再次举行碰头会。此前的本月7日，双方举行视频会议，共同审视韩朝、朝美关系等最新动向。

在此次会议上，韩美将主要讨论朝美无核化谈判迟迟没有进展的问题，并探讨解决方案。有观点指出，若朝美对话僵局持续下去，无核化谈判进程将会失去动力。在此情况下，韩美预计会讨论能够引导朝方坐到谈判桌上的多种方案。

自今年10月7日美国国务卿蓬佩奥访朝后，朝美一直没有正式进行相关谈判。分析认为，朝美无核化谈判之所以迟迟未重启，是因为朝方不满美国不采取"缓解制裁"措施回应其弃核举措，拒不响应美方的对话提议。

此外，韩美还会就朝鲜国务委员会委员长金正恩年内访韩计划告吹、第二次金特会、铁路与公路对接项目开工仪式等韩朝合作项目制裁豁免问题等交换意见。