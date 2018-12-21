韩美今将举行涉朝工作组第二次会议

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 韩美21日将举行涉朝工作组第二次会议，讨论推动朝核问题谈判和对韩朝合作项目给与豁免制裁待遇等事宜。

据韩联社消息，会议于上午10点在首尔韩国外交部举行，分第一部分和第二部分。韩国外交部和平交涉本部长李度勋和美国对朝政策特别代表比根将主持第一部分会议。双方将讨论为陷入僵持状态的朝美无核化谈判寻找突破口的方案。

比根19日抵韩时向记者们表示，美方将重新研究禁止美国公民赴朝旅游的措施，以保障对朝人道主义援助不受限制。预计双方还将就美方这项措施对无核化谈判会产生何种影响交换意见。

第二部分会议由韩国外交部和平外交企划团团长李东烈和美国国务院副助理国务卿亚历克斯·黄主持。双方将讨论定于本月26日的韩朝跨境铁路和公路对接项目开工仪式等韩朝合作项目能否获得豁免制裁待遇的事宜。开工仪式本身不是制裁对象，但为举行仪式而运往朝鲜的各种物资有可能属于制裁对象，因此需要韩美事先沟通。韩国政府认为，要想如期顺利举行开工仪式，韩美需在本次会议上得出结论。需讨论豁免制裁待遇的韩朝合作项目还有为举行离散家属视频团聚向朝鲜运输光缆等物资、朝鲜苗圃升级改造、开通飞经韩朝海域的国际航线等。

另外，韩美将就韩国政府通过国际组织的人道援朝问题进行磋商。去年9月，韩国政府决定通过联合国儿童基金会和世界粮食计划署等国际组织向朝鲜提供800万美元规模的人道主义援助，用于母子保健和营养援助项目。但到目前为止，该项目仍未得到执行。

李度勋和比根将在会议结束后向记者们介绍会议结果。另外，比根将在出席涉朝工作组会议前拜会韩国统一部长官赵明均，下午与青瓦台国家安保室的有关人士会面。比根将于22日结束4天的访韩日程离开韩国。