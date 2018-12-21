阿斯塔纳国际金融中心证交所成为欧亚证券交易所联盟成员

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 阿斯塔纳国际金融中心证券交易中心（AIX）近日正式成为欧亚证券交易所联盟（FEAS）第33位成员。

欧亚证券交易所联盟主要目标和任务是促进欧亚地区资本市场的合作、发展，并为建立关系提供支持。AIX加入该联盟意味着通过提供商务支持、培训、研讨会以及研究，从而为交流经验、公关支持、参与ConFEAS活动等创造机遇。

据AIX总裁蒂姆•本尼特介绍，获得这些机遇将为AIX促进欧亚地区资本市场的发展作出贡献给予支持。

FEAS主席艾哈迈德·萨利赫在第26届年度大会上指出，代表FEAS联盟全体成员向阿斯塔纳国际金融中心证交所的加入表示祝贺。希望能够与AIX进行长期富有成效的合作并为达成共同目标相互支持。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于11月14日出席阿斯塔纳金融中心（AIFC）证券交易所开市仪式，敲响开市钟并宣布证券交易所正式开市。主要股东包括阿斯塔纳国际金融中心、高盛、上海证券交易所、丝路基金以及纳斯达克证交所。其中，纳斯达克将向阿斯塔纳交易所平台提供技术、数据和诀窍的处理服务。

【编译：冰山】