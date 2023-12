迪玛希谈美国网站投票：它什么也影响不了

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 - 歌手迪玛希•库达伊别尔艮17日就网民在美国投票网站"Ranker"关于"最伟大歌手投票(The Best Singers of All Time)"栏目中对自己的支持表示感谢。

"我今天得知,在美国一家网站关于伟大歌手的投票中出现了我的名字。我真诚的感谢每一位朋友在这一投票活动中,对我做出的支持。"歌手说。



歌手同时表示,这一投票与其他任何知名的艺术竞赛、奖项或电视节目没有任何关系。



"它仅仅只是一次网络投票,其结果并不会影响任何事情。"迪玛希说。



歌手表示,能够拥有如此之多真心认可他艺术成就,支持他艺术事业的支持者,是他今生最大的荣誉。



"我是我粉丝们的粉丝。Welcome to Kazakhstan!我爱你们。"他说。



此前我们曾经就迪玛希在美国著名投票网站"Ranker"史上最伟大歌手投票(The Best Singers of All Time)中一度位居前十位这一消息发表过报道,但后来迪玛希在投票排行榜上的排名迅速下滑到了100多位以外。



【编译:木合塔尔·木拉提】