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    09:55, 18 一月 2019 | GMT +6

    迪玛希谈美国网站投票：它什么也影响不了

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    哈通社/阿斯塔纳/1月18日 - 歌手迪玛希•库达伊别尔艮17日就网民在美国投票网站"Ranker"关于"最伟大歌手投票（The Best Singers of All Time）"栏目中对自己的支持表示感谢。

    "我今天得知，在美国一家网站关于伟大歌手的投票中出现了我的名字。我真诚的感谢每一位朋友在这一投票活动中，对我做出的支持。"歌手说。

    歌手同时表示，这一投票与其他任何知名的艺术竞赛、奖项或电视节目没有任何关系。

    "它仅仅只是一次网络投票，其结果并不会影响任何事情。"迪玛希说。

    歌手表示，能够拥有如此之多真心认可他艺术成就，支持他艺术事业的支持者，是他今生最大的荣誉。

    "我是我粉丝们的粉丝。Welcome to Kazakhstan!我爱你们。"他说。

    此前我们曾经就迪玛希在美国著名投票网站"Ranker"史上最伟大歌手投票（The Best Singers of All Time）中一度位居前十位这一消息发表过报道，但后来迪玛希在投票排行榜上的排名迅速下滑到了100多位以外。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 娱乐 迪玛希 黄金储备
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