金正恩收特朗普亲笔信 听取朝美会谈代表团汇报

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 据韩联社消息，朝中社24日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩23日接见访美出席朝美高级别会谈的劳动党中央委员会副委员长金英哲，听取了有关朝美就第二次金特会、双方关切进行磋商以及金英哲拜会美国总统特朗普等情况的汇报。

金正恩对朝美高级别会谈结果表示满意，并提出了第二次金特会筹备工作方面的课题和方向。但是报道没有提到第二次金特会具体地点和时间。

报道指出，金英哲向金正恩转交了特朗普的亲笔信，金正恩称其为"一封很棒的亲笔信"。金正恩对特朗普密切关注第二次金特会并表达解决问题的坚定决心予以高度评价，并表示朝方相信特朗普积极的思维方式，将抱着善意和耐心等待。他还说，朝方将朝着朝美两国共同的目标一步步前进。

美国国务卿蓬佩奥当地时间22日在瑞士举行的世界经济论坛上通过视频发表演讲后接受提问时指出，17-19日在华盛顿同金英哲的会晤取得进展，19-21日在瑞典进行的朝美第一轮工作会谈取得更大进展。

另外，朝中社公开的相关图片中除了金英哲之外，还包括陪同他访美的朝鲜亚太和平委员会副委员长朴哲（音）和前朝鲜驻西班牙大使金赫哲。朝鲜通过对外媒体朝中社报道金正恩听取汇报的消息，但是对内媒体《劳动新闻》和朝鲜中央广播台截至当天上午7时30分尚未报道相关消息。