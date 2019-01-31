哈中政党合作讨论会议在北京举行

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫30日同中国中共中央对外联络部副部长钱洪山举行会谈。

双方讨论了有关深化两国间全面战略合作伙伴关系的现状和前景，哈中在政治、经贸、文化人文领域合作，"光明大道"新经济政策和"一带一路"倡议的对接，组织高层互访以及深化祖国之光党和中国共产党之间的合作等问题。

哈萨克斯坦外交官就即将到来的春节表达了祝贺。大使指出："最近四年来双边贸易保持着积极增长。根据中方的统计数据，2018年双边贸易额达200亿美元。双边贸易在能源、交通、农产品等传统领域的发展走上了稳步增长的道路。哈萨克斯坦持续增加对华农产品的出口。"

钱洪山高度评价了哈萨克斯坦在在联合国、亚欧会议，上合组织，亚信等各种国际平台上积极参与各项国际事务和工作。中国官员强调"哈萨克斯坦是中国的友好邻邦，全面战略伙伴和可靠的朋友。在两国元首英明领导下，两国关系将取得进一步发展"。

双方就进一步深化哈萨克斯坦政党和中国共产党之间的往来，以及党派经济事务联系达成了共识。