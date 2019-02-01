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    12:31, 01 二月 2019 | GMT +6

    欧亚经济联盟成员国首脑齐聚阿拉木图 讨论数字化问题

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    哈通社/阿拉木图/2月1日 -- 欧亚经济联盟政府间理事会会议和"欧亚创新生态体系全球化时代2.0数字议程"论坛全体会议2月1日在阿拉木图举行。

    根据会议议程安排，出席此次会议的欧亚经济联盟成员国政府首脑，将就联盟框架内的一体化合作热点问题展开讨论。

    此次会议的主要议题包括政府间理事会决议实施、数字化议程落实以及联盟内部货物、服务和劳动力自由流动保障、海关监管等。

    此外，理事会成员将就2018年成员国间双边贸易状况交换意见，并讨论各国经济发展当前走势和如何保持可持续发展等方面的议题。


    由哈萨克斯坦信息和通讯部主办的 "欧亚创新生态体系全球化时代2.0数字议程"国际论坛旨在制定共同措施，加快欧亚经济联盟成员国数字经济发展并提高自身竞争力。

    论坛期间，来自美国、英国、德国、法国、新加坡、瑞典以及独联体国家的50多名IT领域代表将分享各自在相关领域的先进经验。

    此外，与会各方还将就欧亚科技园区一体化前景，成立联合创新项目，以及对IT初创公司及青年专家进行促进支持等方面的议题进行了深入交流，并交换经验。




    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 信息技术 新闻和社会发展部 欧亚经济联盟 信息安全 “全球化时代的数字化议程”国际论坛 黄金储备
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