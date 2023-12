学者：为何西方国家对前苏联时代的哈萨克大饥荒知之甚少

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 --《外交学者》杂志专论《饥荒中的草原:大饥荒、暴力以及苏联在哈萨克斯坦的建立》(The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan)一文作者、马里兰大学教授萨拉•卡梅伦日前接受了关于哈萨克大饥荒的访谈。

访谈当中,萨拉•卡梅伦指出,1930-1933年间发生在哈萨克斯坦境内的人造大饥荒,是哈萨克历史上最重大的事件之一。



"哈萨克人为了适应自己生活的区域自然环境,而选择了游牧的生活方式。苏联当局认为,‘游牧文化是落后的生活方式'。但实际上,哈萨克人随季节变换改变牧场区域的做法,是最适合当时当地环境的选择。游牧并不代表着落后,想法是一个复杂的系统。对于当时的哈萨克斯坦环境而言,游牧是利益最平衡的经济生产模式。"萨拉•卡梅伦说。





萨拉•卡梅伦认为,西方国家对哈萨克大饥荒所知甚少,有几个主要原因。



"首先,西方国家的哈萨克族移民数量很少,他们很难通过自己的影响力令人们了解到这一对哈萨克历史至关重要的大饥荒灾难。其次,西方国家将苏联历史视为一个整体,很少单独关注其中一个加盟共和国。第三,由于哈萨克人是一个游牧民族,对其饥荒历史的研究存在困难。游牧民族的口头文学非常发达,但书面文学和记载则相对较少。"萨拉•卡梅伦说。



【编译:木合塔尔·木拉提】