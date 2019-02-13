哈萨克斯坦同马绍尔群岛建立外交关系

哈通社/阿拉木图/2月13日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦共和国和马绍尔群岛共和国常驻联合国代表海拉特•奥马若夫以及阿马特莱恩•伊丽莎白•卡布阿日前在纽约会面，并签署关于两国建立外交关系的联合公报。

会面期间，双方就联合国框架内的相互支持与合作等问题进行讨论。



奥马若夫指出，联合公报的签署将有机会使两国在双边和多边组织框架下发展两国之间的外交、友好和合作关系。



而伊丽莎白•卡布阿就哈萨克斯坦在实现能源过渡和应对全球变暖等问题的积极性对我国方面表示了感谢，并提到了在EXPO-2017国际专业展览会期间举行的马绍尔群岛国庆活动。



此外，她还指出，作为遭受过核试验的国家，马绍尔群岛方面对纳扎尔巴耶夫总统提出的禁止核试验这一倡议表示全面支持，并指出愿意在这一领域进一步加强双边合作。



值得一提的是，马绍尔群岛共和国是位于北太平洋的岛屿国家，人口数量约5.7万人，于1986年和美国签署《自由联合协定》而获得独立主权。



1946年至1968年间，美国建立太平洋试验场，曾在马绍尔群岛上进行过多达66次的核子试爆。



马绍尔群岛的经济依赖于服务业和部分渔业、农业，以及美国方面给予的援助。



目前，海平面上升、海啸、风暴潮、海岸侵蚀、海洋酸化等气候变化导致的自然灾害成为该国面临的最大威胁。





【编译：达娜】