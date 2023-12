哈萨克斯坦科学家专著获国际科学刊物出版社最多下载量

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- 阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆·穆塔诺夫的《经济规划、管理和预算编制的数学方法和模型(Mathematical Methods and Models in Economic planning, Management and Budgeting)》专著获得"施普林格自然"科学刊物出版社最多下载量。

据了解,穆塔诺夫的科学研究于2017年年初进入出版社最受欢迎书籍行列,而该专著电子版则至今获得近1.3万次下载量。这一成就体现出哈萨克斯坦科学家研究成果的独特性以及在国际科学界获得的认可。

值得一提的是,阿尔法拉比国立大学校长穆塔诺夫的专著《经济规划,管理和预算编制中的数学方法和模型》曾获得诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什的高度赞赏。此外,该作品曾被作为社会经济系统的建模和管理领域最佳研究被施普林格·自然(Springer Nature)公司介绍参加德国法兰克福书展(Frankfurter Buchmesse)。

此外,里斯本大学教授Manuel Alberto M.Ferreira曾在金融和经济科学趋势国际刊物IJLTFES上评价该专著为经济学家、数学家以及管理者必读之作。

