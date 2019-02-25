特朗普今日将飞赴河内 对第二次美朝峰会表示乐观

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 第二次美朝首脑会谈进入倒计时最后两天。

据韩联社报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩乘坐的专列正穿越中国南下越南，美国总统特朗普将于当地时间25日启程飞赴河内，会谈结束后双方将签署"河内宣言"。



先期抵达河内的美国国务院对朝特别代表比根和朝鲜国务委员会对美特别代表金赫哲从21日起连续4天就首脑会谈议题进行磋商。比根和金赫哲在讨论将第一次金特会时达成协议的朝鲜完全无核化、构建新的朝美关系、构建半岛和平体制的具体程序写入"河内宣言"。

据观测，双方在就朝鲜冻结和检查所有核导项目、销毁宁边核设施、完全弃核路线图等无核化措施和美国发表终战宣言、启动构建和平机制的相关讨论、设立联络处、放宽对朝制裁等相应措施展开拉锯。特别是就放宽对朝制裁，重启金刚山旅游项目和开城工业园区、韩朝公路和铁路对接等韩朝经合项目可能是美国的相应措施之一。

另据美国媒体报道，美国总统特朗普24日通过推特表示，他对与朝鲜领导人金正恩再次举行峰会持乐观态度。、

特朗普星期天在推文中说："我们都期待让新加坡首次峰会取得的进展得以持续。"

新加坡首次峰会去年6月举行之后，特朗普在返回华盛顿的途中表示，"每人都可以感觉到，现在比我就职那天安全多了。朝鲜的核威胁不复存在。"

特朗普星期天还称赞他与金正恩之间保持良好的关系。他在推文中说，"与金主席的关系很了不起！"



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