外国分析人士呼吁更多的哈萨克斯坦产品进入欧洲市场

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 立陶宛"Ekoagros"公司分析员弗吉尼亚·卢克辛尼28日就向欧洲出口的哈萨克斯坦绿色有机产品如何进行认证工作进行了介绍。

据了解，"Ekoagros"公司主要从事对哈萨克斯坦绿色有机产品进行认证、运输等事务。公司代表卢克辛尼日前访问阿斯塔纳，并围绕有机产品认证及注册体系为主题举行了研讨会。

"对于所有欧盟和美国生产商具有严格的要求。其中包括食品无任何添加剂、以环保为基础的生产程序等。"卢克辛尼在研讨会上说。

据他介绍，"Ekoagros"公司目前共为18家哈萨克斯坦生产商进行了认证，其中多数生产商从事粮食种植及出口等。

卢克辛尼表示，认证过程中，公司代表将前往企业设施、并开展检查工作。专家们随后将根据有机生产要求对其进行评估。只有符合要求才能获得认证。目前获得认证的哈萨克斯坦产品质量非常高。

"在哈萨克斯坦，当地市场和出口潜力非常高。对哈萨克斯坦的产品需求量很大，因为它们符合质量要求。其中，粮食和肉类产品质量非常高。我认为，应该为哈萨克斯坦的有机食物产业发展提供新动力。"分析人士说。

【编译：冰山】