英国议会下院再次否决“脱欧”协议

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 据新华社消息，英国议会下院12日投票再次否决了英国政府与欧盟达成的"脱欧"协议。议会下院将在未来两日投票表决英国是否"无协议脱欧"或延期"脱欧"。

英国议会下院当天经过辩论，最终以391票反对、242票支持的结果第二次否决"脱欧"协议。因担心协议中涉及"爱尔兰边界问题"的内容将导致英国北爱尔兰地区被"留在"欧盟，部分保守党议员及北爱尔兰民主统一党议员投了反对票。

英国首相特雷莎·梅在投票结果公布后说，她对议会否决"脱欧"协议感到遗憾，她坚信这份协议是英国能与欧盟达成的最好协议。她强调，议会否决"脱欧"协议，就要承担英国最终无法"脱欧"的风险。

英国反对党工党领导人科尔宾在投票后说，首相必须承认，这份"脱欧"协议目前已名存实亡。

今年1月，英国议会下院曾投票否决英国政府与欧盟达成的"脱欧"协议，并要求首相与欧盟继续谈判，修改"脱欧"协议内容。特雷莎·梅3月11日表示，欧盟已同意修改协议中相关条款，以防止出现英国北爱尔兰地区在"脱欧"过渡期结束后被"无限期留在"欧盟内的情况。但民调显示，多数受访者认为修改后的协议与此前被否决的协议相比并无实质性改变。

"爱尔兰边界问题"是整个"脱欧"协议中争议最大的问题。根据"脱欧"协议，如果英国与欧盟在"脱欧"过渡期内无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时将启动"备份安排"。

"备份安排"的主要内容是不在北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间设置"硬边界"，即避免设置实体海关和边防检查设施。批评人士认为，"备份安排"将使北爱尔兰地区受制于欧盟贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰"留在"欧盟。

英国议会下院将于13日就英国是否"无协议脱欧"进行表决。若"无协议脱欧"方案遭否决，英国议会下院将于14日投票表决是否推迟"脱欧"。

根据目前安排，英国将于3月29日正式退出欧盟。