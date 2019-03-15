朝鲜副外相称考虑停止对美无核化谈判

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 据韩联社消息，塔斯社和美联社15日报道，朝鲜外务省副相崔善姬当天在平壤紧急召开记者会称，朝方无意对美国的要求作出任何形式的让步。塔斯社分析指出，这暗示朝鲜考虑停止对美国无核化谈判。

崔善姬说，国务委员会委员长金正恩即将决定是否与美方继续谈判、是否继续暂停导弹发射及核试验。他还即将正式发表声明，公布第二次朝美首脑会谈以后的行动计划。

据报道，崔善姬对上月河内金特会没有达成任何协议深感失望。她说，朝鲜15个月来停止试射导弹和核试验，但若美方不采取相应措施，朝鲜则无意让步或继续展开对话。

崔善姬谴责美国在金特会上只着重追求政治利益，无意取得成果。陪同出席扩大首脑会谈的美国国务卿蓬佩奥、国家安全顾问约翰·博尔顿提出过分要求，使得会谈氛围充满敌意和不信任。她说，可以明确的是美国在河内金特会上丢掉了千金不换的好机会，并警告美国强盗般的态度必将导致危险情况发生。此次，我们清楚地看到朝鲜和美方的算法完全不同。

但是崔善姬对美国总统特朗普评价称，与蓬佩奥相比对话态度很积极，两国领导人之间关系依然很好，十分默契。然而，崔善姬对特朗普在金特会后召开记者会称，朝鲜要求解除全部制裁提出了质疑。她解释称，朝鲜只要求松绑涉及民间经济的制裁措施而非所有制裁，不知美方为何给出不同说明。

另外，青瓦台与民沟通首席秘书尹道汉当天向记者发送短信称，韩国政府不管在任何情况下都会争取朝美谈判重启。青瓦台副发言人韩正宇（音）则指出，仅靠崔善姬的发言尚无法判断当前情况，正在密切关注相关动向。