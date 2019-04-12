哈萨克斯坦黎巴嫩维和部队第二期成员接受考核

哈通社/努尔-苏丹/4月12日 - 据国防部消息，一支由印度武装力量准将纳根德拉•辛格率领的考察团日前访问阿拉木图。

这支考察团此行的任务，是对即将前往叙利亚执行联合国维和任务的哈萨克斯坦维和部队第二期成员的各项准备情况进行评估。



评估期间，哈萨克斯坦维和部队举行了关于保护平民的简报会，并接受了有关联合国驻黎巴嫩临时部队、黎巴嫩武装部队以及以色列国防军部署情况、当前威胁、冲突历史、维和任务目标、对联合国部队的要求，及各类型相关的法律文件、协定等内容的考验。



此外，第二期维和部队还通过演习，向考察团展示部队官兵对检查站设置、人道主义救援物资运输、责任区域巡逻等任务的执行能力。



国防部消息称，纳根德拉•辛格准将高度评价了哈萨克斯坦维和部队第二期成员的准备情况。她还表示，哈萨克斯坦维和部队在黎巴嫩执行任务期间表现出了很高的专业和个人素质。



哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和部队第一期人员维和任务将于2019年4月底结束。其任务将由第二期成员接替。



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【编译：木合塔尔·木拉提】