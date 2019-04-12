驻哈大使努雷舍夫会见爱菊公司董事长贾合义

哈通社/努尔-苏丹/4月12日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫11日在北京同西安爱菊粮油工业集团董事长贾合义举行了会谈。

会见期间，双方讨论了提高北哈州植物油类工厂生产量和扩大哈萨克斯坦有机农产品向中国市场出口的问题。

贾合义强调了哈萨克斯坦良好的投资环境以及哈萨克斯坦优质环保产品的潜力。

"得益于哈萨克斯坦和中国主管机构的积极工作并在哈萨克斯塔驻华大使馆的支持下，通过了中国进口哈萨克斯坦油菜籽、菜籽粕和植物油的植物检疫要求和条件。我们的项目已经吸引了其他中国投资者的关注，他们也愿在未来投资哈萨克斯坦经济，北哈萨克斯坦州的农工业综合体可以成为吸引其他中国公司的平台。"贾合义说道。

哈萨克斯坦大使强调，爱菊公司的项目是哈中政府实施产能和投资合作项目的成功典范之一，包括在总额超过270亿美元的55个项目内。

值得一提的是，西安爱菊粮油工业集团目前在北哈州实施建设深加工油籽和谷物的农工业综合体项目，项目金额为5800万美元，是陕西省（西安市）的龙头企业之一。

爱菊公司的项目是一个供应链系统。第一个基地是伊里乔夫卡（北哈州）的工厂，然后是哈萨克斯坦（阿拉山口）边境物流基地和西安市的物流园区。这三个系统包括生产、运输和在陕西省的销售。这保障了产品质量，及时送达和销售。