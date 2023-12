阿尔法拉比大学研究生们前往牛津大学通过研究实习

哈通社/阿拉木图/4月18日 -- 阿尔法拉比哈萨克国立大学研究生们获得了在世界著名大学-牛津大学进行研究实习的机会。

消息称,阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫在去年访问牛津大学期间签署了合作协议。协议框架下,研究生们前往牛津大学地理与环境学院(School of Geography and the Environment)参与实践课程。

此次研究实习主要旨在了解牛津大学基础设施。哈萨克斯坦研究生们将造访地理、生物、化学、物理、考古等领域的研究室。实习期间,不仅能够有机会参加教授们的讲座,还将参与实践培训并更多地了解世界著名学府的教学体系。

值得一提的是,目前高等教育国际化是哈萨克斯坦高等教育发展的主要趋势之一。人才培训系统不仅有助于提高学术流动性,并且还旨在提高质量指标。

根据QS全球教育集团每年更新的世界大学排名,阿尔法拉比哈萨克国立大学保持着良好趋势。学府还积极参与Erasmus+、Mevlana、IAESTE等国际项目。今年,阿尔法拉比大学上千名研究生和博士生将在世界各大高等教育机构接受实习。





