托卡耶夫和文在寅共同出席哈韩商业论坛

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和韩国总统文在寅22日共同出席了哈韩商业论坛。

托卡耶夫总统说："我相信此次访问将为两国合作关系的进一步扩大和发展带来新的动力。此外，我向为组织此次活动提供巨大贡献的韩国贸易协会表示衷心的感谢。目前，两国建立了特殊的友好关系，双边经贸合作伙伴关系处于较高水平。哈韩两国于1996年签署了投资保护协议。这些年来，韩国向哈萨克斯坦经济投资了70亿美元。"

托卡耶夫指出，韩国是哈萨克斯坦在亚洲地区中最重要的贸易合作伙伴之一。



"2018年，双边贸易总额较2017年增加2倍以上，达40亿美元。两国联合项目在经济所有领域得到了落实。其中包括，建筑、基础设施建设、农业、汽车工业、金融、医疗卫生和其他领域。"他说。

总统表示，哈萨克斯坦政府为落实商业项目和投资项目创建了良好的环境。

共有500多名哈韩商业界代表出席了今天的商业论坛，并就汽车制造、医疗卫生、化工和建筑等领域合作问题进行了讨论。论坛期间，双方计划签署总价值达32亿美元的合作协议。

【编译：小穆】