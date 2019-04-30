克罗地亚在哈萨克斯坦开设大使馆

哈通社/努尔-苏丹/4月30日 -- 哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫30日在首都会见到访的克罗地亚副总理兼外交和欧洲事务部部长玛利亚·佩伊契诺维奇-布里奇。

根据会谈结果，双方签署教育和科学领域相互谅解备忘录。

"今天我们举行了一次非常成功的会谈。佩伊契诺维奇-布里奇女士的此次访问与克罗地亚驻哈大使馆开馆仪式之际进行。这是其他国家在哈萨克斯坦开设的第70个代表处。我们将这一事件视为克罗地亚对哈萨克斯坦的尊重、紧密关系和友谊的象征。克罗地亚是哈萨克斯坦在东南欧地区的重要合作伙伴之一。我们有意进一步加强两国双边合作关系。"阿塔穆库洛夫说。





据外交部部长介绍，两国双边贸易额在过去三年里增长8倍，达3.5亿美元。两国合作主要涉及石油天然气工业、建筑、创新、食品加工、农业、制药以及旅游等领域。为了进一步加强经贸合作关系，双方决定今年举行首次政府间委员会会议。

阿塔穆库洛夫指出，目前在哈萨克斯坦共有20多家克资企业运营，其中参与的大型项目包括位于首都的"萨格勒布"住宅区项目、引入电子健康护照项目以及假肢和矫形产品联合项目等。





会中，克罗地亚副总理高度评价与哈萨克斯坦之间合作关系，并指出两国在各大国际平台的相互支持。

佩伊契诺维奇-布里奇指出，两国之间的经济合作协议是政府间委员会的基础。克罗地亚有意同哈方在所有领域加强合作关系。

最后，外交部部长阿塔穆库洛夫同克罗地亚副总理兼外交和欧洲事务部部长佩伊契诺维奇-布里奇共同出席了克罗地亚驻哈萨克斯坦大使馆开馆仪式。

【编译：冰山】