哈萨克斯坦总统选举宣传工作正式开始

哈通社/努尔-苏丹/5月12日 -- 哈萨克斯坦第六届总统选举宣传工作5月11日晚18:00正式开始。

中央选举委员会称，竞选宣传活动将于6月7日结束，8日进入选前肃静日。而总统选举投票将于6月9日7:00-20:00期间进行，计票工作将在12小时内完成。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4月9日通过电视讲话宣布，将于今年6月9日举行非例行总统选举。

截止4月28日，4个政党和5个社会团体提名的9名候选人提交了参选申请。其中，一名候选人放弃竞选，另一名候选人未能通过国语水平考试。截止5月6日，中选委正式登记了7名竞选候选人。

哈萨克斯坦2019年非例行总统选举候选人名单："祖国之光"党候选人--哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫（现任哈萨克斯坦代理总统）；"伟大草原雄鹰"公共文化协会候选人-- 萨德-别克·图格勒；工会联合会候选人 -- 阿曼格勒德•塔斯毕赫夫（现任工会联合会西哈州分部主席）；"光明道路"民主党候选人 -- 达尼亚•耶斯帕耶娃（现任议会下院议员）；"阿吾勒"人民民主党候选人 -- 托留泰•拉赫姆别科夫（现任国家农业科学教育中心执行主席）；共产主义人民党候选人 -- 江布尔•阿赫梅特别科夫（现任议会下院议员）；"民族命运"运动候选人 -- 阿米尔詹•卡萨诺夫。

【编译：小穆】