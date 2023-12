《伟大草原：文化遗产及其在世界历史中的作用》主题论坛将在巴黎举行

哈通社/努尔-苏丹/5月14日-《伟大草原:文化遗产及其在世界历史中的作用》(Great Steppe: Cultural Heritage and Role in the World History)主题论坛将于15日在巴黎举行。

据国际突厥学院(TWESCO)新闻消息,活动在联合国教科文组织驻哈萨克斯坦代表处的支持下,由国际突厥学院组织举办。



来自美国、俄罗斯、印度、中国、英国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、法国、拉脱维亚、荷兰和匈牙利的约70名学者和教科文组织代表将参加这一活动。



论坛将就哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的署名文章《伟大草原之国7个优势》中的相关主题进行讨论。



值得一提的是,此次论坛恰逢对金帐汗国和蒙厄尔斯坦的建立起到重要作用的塔拉斯大会成立750周年、玉素甫•哈斯•哈吉甫作品《福乐智慧》诞辰950周年,以及阿塞拜疆著名诗人、思想家伊玛达丁•纳西米(Imadaddin Nasimi)诞辰650周年等突厥语国家历史上的重要节日。



【编译:达娜】