欧安组织观察团积极评价同哈萨克斯坦的合作

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 - 据外交部消息，外交部长贝布特•阿塔穆库洛夫14日在首都会见了到访的欧安组织民主制度与人权办公室（OSCE/ODIHR）哈萨克斯坦总统选举观察团团长乌鲁舒拉•格塞克。

外交部消息称，会谈在友好和建设性的气氛中举行。



外长向观察团团长就哈萨克斯坦政策的连续性、可预测性和稳定性，国家领导人的民主价值观，以及为举行一场公平、公正和公开的选举而做出的坚定承诺等进行了介绍。



外长谈到了7位候选人的信息，特别强调其中包括一位女性候选人，指出此次大选将是哈萨克斯坦历史上具有重要意义的选举。



阿塔穆库洛夫表示，他在5月7日于华沙同吉斯拉多蒂尔举行了会谈，并承诺将为欧安组织观察团的选举观察提供一切必要的支持。







欧安组织观察团团长格塞克对选举观察团与哈萨克斯坦政府机构之间的合作，特别是与中央选举委员会和外交部的合作做出了积极地评价。



格塞克表示，观察团总部、22名长期观察员和300名短期观察员，将根据民主人权办在所有欧安组织参与国家采用的统一标准，全面、公正和有效地监督选举进程。



欧安组织观察团团长还表示，她计划同所有7名总统候选人，以及他们的竞选团队会面。



哈萨克斯坦外交部正在积极同国际组织及外国中央选举委员会开展合作，确保各国观察团赴哈参加总统选举观察工作的顺利开展。



除欧安组织外，独联体、伊斯兰会议组织、上海合作组织、突厥语国家合作委员会等组织也将派出观察员访问哈萨克斯坦。



【编译：木合塔尔·木拉提】