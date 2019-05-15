尼格马图林会见塞浦路斯外长克里斯多德里德斯

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林15日会见了塞浦路斯外交部部长尼克斯•克里斯多德里德斯。

会谈中，双方就当前两国合作关系和促进议会间合作关系发展问题进行了讨论。

马吉利斯议长指出，塞浦路斯是哈萨克斯坦在南欧地区的重要政治伙伴。他同时还强调，哈方愿意进一步加强与塞浦路斯之间的政治对话、经济和人文领域的合作。

尼格马图林表示，哈萨克斯坦凭借优越的地理优势和哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的战略方针下成为了欧亚大陆新的交通运输枢纽。

会谈中，尼格马图林谈及塞浦路斯在"绿色"经济、数字技术和可再生能源领域的成就，并强调双方应在该领域积极交流经验，将议会间合作关系提升至新的水平。

对哈首次访问的塞浦路斯外长对哈萨克斯坦的快速发展趋势表示了钦佩。他同事还表示，目前两国相互合作关系得到了有效发展，其中投资、经贸、能源和农业领域具有巨大的合作潜力。

最后，双方共同指出今天的会晤将为进一步推动两国合作关系发展带来新的动力。

【编译：小穆】