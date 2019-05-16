首任总统：哈萨克斯坦大都市数量将增加

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫16日在第十二届阿斯塔纳经济论坛（AEF）发表讲话时表示，大都市当前在经济发展领域具有重要作用。

纳扎尔巴耶夫说："目前，人们决定在良好的生活质量环境下生活。他们的生活将聚集发展点，而这里将成为大都市。当前，全球55%人口或40亿人口在城市生活。2020年，城市人口或将增加至2倍以上。这样，每10人中的7人将会成为城市人口。投资和竞争也都在城市之间进行。目前，全球GDP的80%都来自于城市。产量的增产、引进创新技术的城市化将为持续发展带来有利影响。"

首任总统指出，哈萨克斯坦城市的成功是加强国家在国际舞台上竞争力的主要因素。哈萨克斯坦也将会跟随全球城市化进程。

"哈萨克斯坦城市化积极进行当中。目前，哈萨克斯坦人口40%生活在城市。但是，他们中的20%在城市，其余20%在乡村地区工作。我国大城市数量也有效增长中。首都在过去20年里由18万人口的小城市变成了拥有百万人口的大都市。此外，我国第大城市阿拉木图人口超过了2百万人。去年，奇姆肯特市人口突破百万，成为了第三大大都市。预计另有2个城市将加入哈萨克斯坦大都市行列。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】