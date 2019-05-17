托卡耶夫总统会见出席阿斯塔纳经济论坛的外国嘉宾

哈通社/努尔-苏丹/5月17日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在总统府会见出席第十二届阿斯塔纳经济论坛的外国分析人士和贵宾。

以圆桌会议形式举行的会谈就全球经济、经贸和政治全球趋势、哈萨克斯坦和中亚地区发展前景，以及有效落实"一带一路"倡议问题进行了讨论。

美国联邦储备局前副主席、前以色列银行行长斯坦利·费希尔就全球经济情况发表了观点，并详细阐述了能够在当前形势下实现可持续经济增长的货币政策的主要因素。

英国牛津大学教授彼得·弗兰科潘就中亚和欧亚空间的一体化进程，以及中国提出的"一带一路"倡议落实问题发表了个人观点。

前哥伦比亚总统、2016年诺贝尔和平奖得主胡安·曼努埃尔·桑托斯指出了在所有冲突局势中和平对话的重要性。他同时还表示，委内瑞拉局势对拉丁美洲和全球经济的稳定造成了威胁。

IMD世界竞争力中主任阿图罗·布里斯、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫、The Other Canon Foundation分析中心创始人埃里克·拉伊尼尔特、诺基亚董事会主席里斯托-斯拉斯玛、波士顿咨询公司全球主席汉斯-保罗•博克纳等嘉宾出席了会谈。

托卡耶夫总统表示，在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦得到了有效发展。接下来，哈萨克斯坦将进一步促进国家的发展。

"哈萨克斯坦正迈入一个新时代。战略规划的成功实施应为国家发展做出重大贡献。我们愿意与所有邻国和战略伙伴建立有效的合作。为有效落实发展规划，哈萨克斯坦将继续借鉴国际经验。对我们来说，提高人们生活水平、推动教育和医疗卫生领域发展是我们的主要方向。"总统说。

最后，托卡耶夫向出席圆桌会议的嘉宾表示了衷心的感谢。



【编译：小穆】