集安组织外长理事会会议在比什凯克举行

哈通社/努尔-苏丹/5月23日-集体安全条约组织外交部长理事会会议日前在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行，哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫出席会议。

阿塔穆库洛夫在讲话中提到了首任总统纳扎尔巴耶夫近期提出的在当代地缘政治现实中建立"3D"（Three Dialogues，三个对话）的倡议，该倡议旨在促进世界大国之间和国际组织之间的相互对话，以缓解国际紧张局势。



据外交部新闻消息，会议期间，集安组织成员国外长们就国际和区域形势、本组织发展前景交换意见，并讨论面临的挑战和解决对策等问题。



会议通过了一系列旨在缓解塔吉克斯坦-阿富汗边境紧张局势的相关措施、集安组织关于执行联合国2019-2021年全球反恐战略的行动计划，以及集安组织应对中心信息互动条例。同时，各方还批准了《2019联合声明清单》，以及有关本组织所有问题的专家磋商年度计划。



根据会议结果，各方就发展合作和增强互信向北约成员国外长发表公开声明。该文件涉及信息交流、建立防止危险军事行动机制、相互邀请参加演习、建立直接对话等措施。



此外，各国外长发表联合声明，以纪念白罗斯从纳粹侵略者手中解放75周年。



值得一提的是，集安组织外长理事会下次会议将定于集安组织安全理事会会议前夕11月28日在比什凯克举行。





【编译：达娜】