帕希尼扬：欧亚经济委员会最高理事会会议取得圆满成功

哈通社/努尔-苏丹/5月29日 - 亚美尼亚总理尼科尔•帕希尼扬在29日于努尔-苏丹召开的欧亚经济委员会最高理事会会议结束后举行的新闻发布会上表示，各方就此次会议上提出的所有议程达成了共识。

帕希尼扬说："我们顺利结束了本次欧亚经济委员会会议。我们讨论了广泛的问题，并就议程上的几乎所有问题达成了一致意见。这是欧亚经济委员会的一次盛会。欧亚一体化的倡议提出至今已有25年，而建立欧亚经济联盟的协议签署也有5年的时间了。这是一个具有象征意义的日期，此次会议在哈萨克斯坦的首都举行也有着重要的象征意义。"



亚美尼亚领导人强调，此次会上讨论的一些问题仍需要通过实际行动去解决。这一方向上的工作，将在今后由欧亚经济联盟成员国政府执行。



"现如今，最重要的是扩大欧亚经济联盟的对外经济关系。目前欧亚经济联盟正在同新加坡、埃及、塞尔维亚、伊朗和印度进行谈判，我认为这对欧亚经济联盟成员国而言是非常重要的方向。因为，这将大大的提升成员国的商业潜力。"他说。



帕希尼扬表示，今天的会议上，欧亚经济委员会做出了全面加强上述所有工作方向的指示。



"我们预期今年欧亚经济联盟与合作国家之间将签署两项协议。这一方向上的工作还将持续下去。总的来说，在努尔-苏丹举行的会议是非常成功的，今后我们也将保持这份精神开展工作。"他说。



旨在纪念欧亚一体化进程开启25周年和欧亚经济联盟条约签署5周年的欧亚经济委员会最高理事会会议29日在努尔-苏丹市举行。哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等欧亚经济联盟成员国领导人出席会议。摩尔多瓦总统作为观察员国领导人、塔吉克斯坦总统作为特邀嘉宾出席会议。



会议对欧亚经济联盟发展过程中的热点问题及未来前景进行了讨论，主要议题包括数字化发展以及经济联盟国际事务主要方向的落实等。此外，各方还讨论了欧亚经济联盟2019--2020年宏观经济政策的主要方向。



会议最后，成员国领导人签署了一系列国际合作文件。



【编译：木合塔尔·木拉提】