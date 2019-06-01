哈通社/努尔-苏丹/6月1日 -- 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫宣布，"朱桑"人道主义救援行动最后阶段已成功完成。

托卡耶夫总统在声明中说："根据我的指示，相关部门于5月28-31日进行'朱桑'人道主义救援行动最后阶段，并从叙利亚冲突地区成功接回171名儿童。回到哈萨克斯坦后，他们已安排在通过康复措施和获得各方面帮助的适应中心。"

总统在声明中表示，"朱桑"大型人道主义救援行动于今年1月份开始根据首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的指示下得到落实。根据3次进行的救援行动结果，哈萨克斯坦成功从叙利亚战乱地区接回357名儿童。他同时强调，保障儿童安全是"朱桑"行动的主要目标。

托卡耶夫指出，"朱桑"人道主义救援行动的成果证明了我国能够有效地解决非常困难的任务。他同时还向参与救援行动的国家安全机构和外交部工作人员，以及提供支持的外国伙伴表示了感谢。

"回到祖国的同胞和儿童们获得了重新开始新生活的机会。我们将会继续保护我国公民的权益和安全。"总统说。

据悉， 1月6日，根据哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫总统的指示，包括30名儿童在内的47名哈萨克斯坦公民顺利从叙利亚接回了哈萨克斯坦。

5月7-9日，哈萨克斯坦启动"朱桑-2"救援行动，包括156名少年儿童-其中18人为孤儿-在内的231名哈萨克斯坦公民，被从叙利亚接回哈萨克斯坦。

【编译：小穆】