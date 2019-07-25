阿斯哈尔·马明主持召开首都发展委员会会议

哈通社/努尔-苏丹/7月25日 – 政府总理阿斯哈尔·马明25日主持召开了努尔-苏丹市综合发展计划落实监督国家委员会会议。

«根据民族领袖的指示，妥善解决首都发展面临的问题，特别有关其中的教育、医疗卫生设施建设以及交通基础设施发展的五年发展规划已经得到了制定和通过。»总理说。

总理还强调，托卡耶夫总统非常重视首都的发展问题，向政府下达了一系列任务。

此次委员会会议对城市大型项目建设计划的落实、天然气化、城市周边发展等问题进行了讨论。

努尔-苏丹市市长阿尔泰·库里吉诺夫在会上就城市发展计划的落实及努尔-苏丹市发展面临的主要问题等进行了汇报。









此外，国家经济部部长达列诺夫、卫生部长比尔塔诺夫、教育和科学部部长阿依玛汗别托夫、农业部长沃玛若夫、工业和基础设施发展部部长斯卡利亚尔、环境地质和自然资源部部长穆尔扎哈利耶夫、司法部部长别克塔耶夫、能源部第一副部长多斯穆罕别托夫等也在会上就综合发展计划的落实情况进行了介绍。

总理指出，在住房需求旺盛的情况下，首都居民住宅建设速度不应减缓，并表示今年前6个月住宅建设速度下降了20%，住宅交付量下降了33%。

«政府为保障综合发展计划的落实采取了许多措施，作为首都，应该在社会经济发展指标方面成为其他地区的榜样。»总理说。

会议讨论的另一个重点议题是首都周边区域的发展。根据总理的介绍，未来三年内，将动用225亿坚戈资金，支持首都郊区的社会和文化设施、天然气管道入户及其他公共场所的建设。

会议最后，总理下达了一系列具体的工作任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】