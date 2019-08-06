青年年：哈萨克斯坦与美国青年将建立互动联系

哈通社/努尔-苏丹/8月6日—在哈萨克斯坦青年年框架内，哈萨克斯坦与美国青年将建立互动联系。

新闻和社会发展部青年和家庭事务委员会主席玛迪亚尔·霍加阿赫梅特6日在努尔-苏丹举行的新闻发布会上就有关在青年年框架内采取的相关措施进行介绍。

他指出，相关措施涉及5个主要领域。其中最为重点的是住房问题。在此方面，努尔-苏丹、阿拉木图和奇姆肯特三座城市将每年建设共3000套廉租房。同时，在«青年企业家»项目框架内，阿塔梅肯青年企业家协会为青年们在发放易贷方面提供支持。而在«青年专家»项目下，180所大专院校和职业教育机构将实现材料和基础的现代化。此外，为推动公民积极度，相关部门还为非政府组织组织了50多项拨款竞赛。

«博拉沙克»协会执行董事劳拉·德梅斯诺娃表示，青年年还将重点发展全国各地青年组织之间的互动，在此方面，商业社交和青年交流项目正式启动。来自努尔-苏丹市、阿拉木图等全国17个地区的青年代表们将于8月13日-9月4日期间聚集一起并互相交流。同时，在该项目框架内，哈萨克斯坦青年还将与美国青年建立互动联系。

她指出，政府为此次项目分配了1亿坚戈资金。

据其介绍，商业社交和青年交流项目的报名申请时间将持续至9日，青年组织、非政府青年组织和青年资源中心代表将有资格报名参加。

【编译：达娜】