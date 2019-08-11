朝媒称昨射新武器 金正恩现场指导试射

哈通社/努尔-苏丹/8月11日 -- 据韩联社消息，朝中社和朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》11日报道称，国务委员会委员长金正恩10日在咸镜南道咸兴地区现场指导试射«新武器»，并发布了6张现场图片。

据朝中社报道，国防科学家和军工劳动阶级根据党的指示方向，最近又一次完成了新武器体系的研发工作，（金委员长）在听取相关汇报后下达了立即进行试验的指示。报道称，金正恩对新武器试射成功以及党所构想的又一大新武器开发成功表示满意。

另外，报道只将这次试射的飞行器定性为«新武器»，而未具体公开武器名称或特点。朝鲜通常会在试射武器次日通过官媒发布武器名称等具体情况，但当天的报道只提到金正恩称新武器符合朝鲜的地形条件和«主体战法»的要求，与现有武器体系相比具备更先进的新战术特点。

韩国联合参谋本部（联参）10日表示，韩军当天凌晨5时34分许和5时50分许探测到朝鲜在咸镜南道咸兴地区向半岛东部海域分别发射一枚疑似近程弹道导弹的飞行器，飞行高度约为48公里，飞行距离400多公里，最高飞行速度为6.1马赫以上。军方认为，仅从飞行高度、距离和速度来看，朝方所射飞行器很可能是朝版«伊斯坎德尔»——«KN-23»导弹。但有分析认为，从朝方11日发布的图片来看，朝鲜昨射飞行器疑似为朝版战术地对地导弹。