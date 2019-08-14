哈佛大学亚洲与国际关系峰会下月将在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/8月14日—哈佛亚洲与国际关系项目2019年亚洲峰会(HPAIR 2019 Asia Conference)将于9月16-20日期间在首都努尔-苏丹举行。

这是该活动首次在中亚地区举行。

会议由哈佛大学艺术与科学学院和纳扎尔巴耶夫大学学生联合组织举办，旨在探讨有关亚太地区的国际问题。

来自多个国家的知名企业和机构代表、国际组织、不同领域的公众人物以及政府人员等将参加此次活动。

此次会议主题为«用心改变»，会议议程包括«艺术、媒体与文化»、«能源和环境可持续性»、«全球市场与经济»、«地缘政治»、«科学技术»和«社会政策与司法»等6个主题方向。

据组织者介绍，此次会议的主要目的就是«改变»，改变思想，避免传统方法，利用数字技术进入全新的发展水平。

据悉，此前，新加坡、日本、中国、台湾和印度等国家和地区的多家大学都提交过此次会议的举办申请，但最终由哈萨克斯坦赢得了举办权。

值得一提的是，此次活动的赞助商和合作伙伴包括哈萨克斯坦Kazzinc矿业公司、欧亚自然资源公司、雪佛龙、微软、联合国难民署等多个知名企业和机构。

哈佛大学亚洲与国际关系峰会是世界上最具规模和最有影响力的大学生国际学术会议之一，首届于1991年举办，旨在促进各界对亚太地区重要的国际议题的探讨，将世界各地的青年领袖与学界、商界以至政界的领袖进行连接。同时也是各国青年领袖进行文化交流、学术探讨的重要场合。

【编译：达娜】