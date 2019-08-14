哈通社/努尔-苏丹/8月14日 --哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司被确立为为投资者提供服务的中央机构。

哈萨克斯坦政府制定了为投资者提供«一个窗口»服务的新规则以及新的引资合作程序。根据新的规则，为投资者提供服务将按照3个层面的体系（外部、中央和地区）开展。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司13日消息，根据这份政府文件，哈萨克投资国有公司被确立为为投资商提供服务的首席运营商。

哈萨克投资公司在招商引资方面被赋予了多项职能，例如代表哈萨克斯坦共和国政府举行正式会议和谈判，就该国的投资机会进行磋商和介绍，协助解决投资活动中出现的问题，以及根据«一个窗口»原则为投资者在获取国家公共服务或由其他组织提供的服务期间提供支持。

哈萨克投资公司董事会副主席比尔詹·卡聂谢夫说：«有些公共服务的获取方式，即便是我国公民自己也不是很清楚，更遑论外国投资者？因此，单一窗口不仅成为一项吸引投资的方法，更将发展成为一个全新的工作机制。今后，通过这项机制，将可以确保信息的可及性，程序的透明度，为投资者在投资项目落实过程中的每一个节点提供支持，及时解决出现的问题。»

值得一提的是，哈萨克斯坦驻外组织和负责落实国家投资政策的代表处，被确立为提供相关服务的外部机构。

而在地区一级，计划组建由专门人员构成的«前台机构»为投资者提供服务。

以上机构中，将吸纳地方行政机构、为民服务中心、«阿塔梅肯»企业家协会、«达穆»基金、社会-企业工作人员和移民、税务、海关等机构代表，以及垄断企业、公证人员和翻译等在其中工作。

专家们指出，新文件中确立的这些变化，将有助于规范«一个窗口»工作的组织和落实，简化投资者接受政府和其他组织服务的程序，并进一步为哈萨克斯坦投资吸引力和潜力的提升带来良好的帮助。

值得一提的是，在2018~2019年间，哈萨克投资国有公司共接到3000多份口头或书面申请，在投资检查员工作框架下受到申请91份，其中半数以上得到了解答。

【编译；木合塔尔·木拉提】