总统任命萨帕尔巴耶夫为新任政府副总理

哈通社/努尔-苏丹/8月20日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统20日签署总统令，任命别尔德别克•马舍别克吾勒•萨帕尔巴耶夫为哈萨克斯坦政府副总理。

同时，萨帕尔巴耶夫将不再担任劳动和社会保障部部长职务。

萨帕尔巴耶夫出于1953年出生在克孜勒奥尔达州，毕业于阿拉木图国民经济学院。

在此之前，萨帕尔巴耶夫曾担任哈萨克斯坦海关监管局局长、财政部副部长兼海关监管委员会主席(2002-2006)、总理办公室副主任兼政府驻议会代表(2006-2007)、经济和预算规划部副部长（2007）、劳动和社会保障部部长（2007-2009）、东哈州州长（2009-2014）、政府副总理（2014-2015）、阿克托别州州长（2015-2019）等多个要职。

此外，因相关贡献，萨帕尔巴耶夫还曾被授予 «尊敬»（1999）、«帕拉萨特»奖章(2007)、«阿斯塔纳»（1998）、«哈萨克斯坦共和国独立10周年»（2001）和«哈萨克斯坦宪法10周年» (2005)等勋章。

值得一提的是， 此前，古丽莎拉•阿布德哈勒科娃被解除其政府副总理职务，并开始担任马吉利斯（议会下院）议员。

【编译：达娜】