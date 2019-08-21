达尔汗·克德尔艾里和达吾列特·卡热别克成为祖国之光党政治委员会成员

哈通社/努尔-苏丹/8月21日 – 在21日于首都举行的祖国之光党政治委员会扩大会议上，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提议对政治委员会成员进行调整。

目前祖国之光党政治委员会共有11名成员。

«正如过去所说，我们必须尽可能的拉近与人民之间的距离，摆脱身上的官僚特征。因此，要给青年才俊提供更多地支持，特别是为农村青年予以扶持，建立与知识分子之间的长期性对话。我因此提议对政治委员会的成员构成进行调整。玛吾林•阿什姆巴耶夫已经在政府部门任职，我们祝他顺利，巴赫特·苏力坦诺夫已成为政府的部长，也感谢他此前的工作。»努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫说。

首任总统随后推举《主权哈萨克斯坦报》董事会主席达尔汗·克德尔艾里进入政治委员会。

«他是众人都熟知的人，在报社功勋卓著，与知识界联系紧密。此外，我还提议让‘Jas Otan’青年翼的领袖达吾列特·卡热别克加入政治委员会。他将代表青年群体发声。»首任总统说。

首任总统的两项提名均得到了党组成员的一致同意，并获得了通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】