托卡耶夫总统会见中亚各国外交部部长

哈通社/努尔-苏丹/8月22日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统21日会见中亚各国外交部部长。

消息称，托卡耶夫21日在总统府会见了为出席C5 + 1（中亚五国与美国）会议前来哈萨克斯坦的土库曼斯坦内阁副主席兼外交部长拉西德·梅列多夫、吉尔吉斯斯坦外交部部长钦吉斯·艾达尔别科夫、塔吉克斯坦外交部部长希罗吉丁·穆赫里丁、乌兹别克斯坦外交部部长阿卜杜拉济兹·卡米洛夫。

会谈中，国家元首就«C5+1»高级别定期会谈的顺利结束向各国外长表示祝贺，并指出这是加强与美国区域互动和合作关系的有效机制。

同时，总统强调了与中亚国家间进一步发展一体化进程的重要性。

总统说：«上百年的相同历史、良好的邻里关系、文化和宗教亲和力，一直是我们各国和睦相处的基础。在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，中亚地区的合作始终是哈萨克斯坦外交政策的优先事项。»

此外，总统还谈到了该地区扩大贸易、投资、运输、文化和人道主义关系的合作问题，并强调了有效执行于2018年3月在努尔-苏丹举行的中亚国家首脑会议期间达成的协议的重要性。他指出，该会议标志着中亚地区各国关系达到了新的里程碑，区域间贸易额的大幅增长也证明了这一点。

【编译：达娜】