阿尔法拉比大学代表团访华 与中国高新技术企业代表举行会晤

哈通社/北京/8月23日– 哈萨克斯坦具有领先地位的高等学府——阿尔法拉比大学正在不断拓展与中国合作伙伴在高新技术领域的合作。

日前，由阿尔法拉比大学校长哈利姆·穆塔诺夫率领的代表团对中国首都北京进行了工作访问，并在访问期间会晤了该国主要高新技术企业的代表。

值得一提的是，此前中国国家国际发展合作署代表在对阿尔法拉比大学进行的访问期间，曾对该校在IT领域的人才培养和基础设施建设，以及相关领域的科研水平做出高度评价，并在参观了阿尔法拉比大学的超级计算机和IT技术园区设施后，对合作项目的前景表达了信心。

在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫即将访华之际，阿尔法拉比大学学者代表团访问北京，就与中国合作开展的超级计算机项目落地一事与中方代表会晤。中国商务部代表及其他合作方，与哈萨克斯坦学者们在会晤中讨论了科学技术合作的进一步拓展，并就在哈萨克斯坦大学中落实新丝绸之路大学联盟的IT技术园项目问题进行了交流。

在北京举行的会谈中，实施高性能服务器和数据存储系统的联合项目，以及超级计算机和大数据研究领域的落实问题得到了与会各方的重视。这项项目的有效实施，将为«数字化哈萨克斯坦»国家计划的执行带来有利的影响，并成为国家经济的发展和对科学具有需求度的密集型技术产业发展的驱动力。

北京之行期间，阿尔法拉比大学代表团还会见了中国科学院遥感与数字地球研究所代表。双方就基于在阿尔法拉比大学设立的哈萨克斯坦和中国地球遥感联合研究中心开展进一步合作达成了协议，自新学年开始，阿尔法拉比大学的硕士生和博士生将可在中国科学院遥感与数字地球研究所进行科研实习。

阿尔法拉比大学地球遥感研究中心是该校数字化领域的重要项目之一，旨在开发可广泛用于科研、教育和应用的技术。目前，阿尔法拉比大学的青年学者和大学生，可在中国科学院遥感与数字地球研究所进行学习和实习。先进数字技术的转让和使用为太空探索、地质和测绘、预防自然和人为技术灾害，环境监测以及其他各项工作的开展创造了诸多机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】