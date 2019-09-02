托卡耶夫：对人民做出的承诺将得到切实履行

哈通社/努尔-苏丹/9月2日 – 哈萨克斯坦总统托卡耶夫2日主持召开议会全体会议。

会上，托卡耶夫总统宣读了其就任总统后的首份国情咨文。总统在讲话中强调称，他将切实落实每一项向人民做出的承诺。

«我们的国家正在新的历史阶段迎接全新的、重要的挑战。在将近30年前，哈萨克斯坦宣告了自己的独立主权。独立后的时光中，在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦逐步成为了国际上具有影响力的稳定富足的国家。有赖于和谐与稳定的国情，我们的主权日益稳固，人民生活水平不断提高。这一时段富有激情和进步，充满和平与和谐的历史时期。哈萨克斯坦的发展之路令国际社会所称赞，并将其称之为‘哈萨克斯坦模式’或‘纳扎尔巴耶夫模式’。»总统说。

哈萨克斯坦总统表示，哈萨克斯坦如今应再接再厉，延续独立后取得的辉煌成果，令国家的发展迈入一个全新的阶段。

«我们应该保存和延续首任总统的成就，通过系统的改革实现全新的目标。众所周知，这也是我竞选纲领的主要思想和基础。目前，国家各级机关正在就此开展一系列工作。我将确保我对人民做出的所有承诺都得到切实的落实。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】