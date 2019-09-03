首都新建成的阿拜高级中学将开设“阿拜学”教育课程

哈通社/努尔-苏丹/9月3日 -- 创新智能技术学院院长努拉勒·库达伊别尔艮诺夫向记者介绍了在首都新成立的№87阿拜高级中学«阿拜学»研究室的特殊之处。

库达伊别尔艮诺夫说：«新的学年，在首都努尔-苏丹成立了以阿拜·库南拜吾勒之名命名的新学校。这是首都首个以这位著名思想家的名字命名的教学机构。此外，在这所学校中，开设了首个‘阿拜学’互动式教室。教室以博物馆的形式建成，因此我们相信孩子们能够直观的了解到与阿拜有关的知识。»





院长介绍说，在这个互动教室当中，将对学生们开展创新技术模式下的教学活动。

«我们建立了一个‘阿拜学’主题下的综合教学课堂，完全符合当代时代的需求。也就是说，孩子们能够借助电脑和其他尖端科技产品，深度了解与阿拜有关的所有知识。在课堂内，可以接触到哈萨克文学作品的所有内容。例如，学生可以方便的在文库中搜索复杂语句的解读，以正确的理解其含义。»他说。

库达伊别尔艮诺夫表示，新技术还能够帮助学生更好地掌握和背诵诗人的作品，并引导他们思索作品背后的哲学思想，探讨作品的时代意义并促进学生建立独立思考的习惯。





«我们期待所有的州首府城市都能建立起‘阿拜学’研究教室。»库达伊别尔艮诺夫说。

这位学者相信，这样的教学模式今后在全国学校中的普及，将对青少年思想和人文精神的塑造带来极大的帮助。





据悉，«阿拜学»教育课程将针对9~11年级的学生。不过教室本身是完全开放式的，即便是1年级学生，也可以在这些教室中学习。

此外，库达伊别尔艮诺夫表示，作为以阿拜的名字命名的学校，明年阿拜诞辰175周年的许多庆祝活动都将以这所学校为主要场地进行。

值得一提的是，9月1日教育日当天，政府总理阿斯哈尔·马明出席了№87阿拜高级中学的开学典礼。





【编译：木合塔尔·木拉提】