国家社会信任会议首届会议将于今日在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/9月6日 – 总统直属国家社会信任会议首届会议将于今日（9月6日）在首都举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将出席会议。

国家社会信任会议成员由知名的国家和社会功勋人士、政党、非政府组织代表构成。

哈萨克斯坦共和国总统办公厅负责人、哈萨克斯坦共和国人权事务专员、哈萨克斯坦共和国儿童权利专员、哈萨克斯坦企业家保护专员将根据其职务被纳入到信任会议的相应位置中。

此外，还将根据主席的决定，吸纳部分地区级信任会议以及其他无党派人士。

值得一提的是，今年7~8月在阿拉木图和努尔-苏丹市组织了国家信任会议成员见面会，并就举办首届大会前的筹备会议达成了一致。

8月28日，总统办公厅主任、总统直属国家社会信任会议副主席克里姆别克•库谢尔巴耶夫主持召开工作会议，讨论关于举行国家社会信任会议首届会议问题。会议决定于9月6日在首都努尔-苏丹举行总统直属国家社会信任会议首届大会。

托卡耶夫总统于6月12日在就职典礼发表讲话时宣布设立国家社会信任会议，并于当天签署了《关于组建哈萨克斯坦共和国总统直属的国家社会信任会议》总统令。7月17日，总统签署命令，正式成立国家社会信任会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】