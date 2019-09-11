韩联社：朝媒报道金正恩执导发射“超大型火箭炮”

但从报道中未提到«发射成功»这一表述来推测，不排除部分试射失败的可能性。多名政府消息人士透露，朝鲜前一日发射的飞行器中，有1枚很可能落在内陆地区。分析认为，金正恩要求继续试射也意味着有关武器体系尚未开发完成。