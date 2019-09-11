托卡耶夫总统会见中国国家主席习近平

哈通社/北京/9月11日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫11日在北京同中国国家主席习近平举行会谈。

在哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与习近平之间的正式会面仪式上，军乐队奏响了哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国国歌，随后，两国元首共同检阅了仪仗队，现场的礼炮部队发射礼炮向两国元首致敬。在欢迎仪式结束后，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与习近平共同走入会面场所——人民大会堂。

会谈中，托卡耶夫总统表示，在比什凯克的上合组织峰会后仅仅数月，便在北京再次与习近平会面，令他十分高兴。总统对中国国家主席的热情欢迎表示感谢，并转达了中国国家主席的好友、哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对习近平的问候。

«我们的此次会面恰逢中华人民共和国成立70周年，我想借此机会，向您以及全体中国人民就这一重要的节日致以诚挚的祝贺。中国在这些年间，取得了社会经济和政治发展的巨大成就。我认为，今年的庆典，不仅对中国，对全世界而言也有着历史性的意义。您领导下的国家的发展脚步，正被全世界所关注。»托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，这70年的发展道路对中国而言并不轻松。但经过1970年末邓小平领导下开始的改革，中国人民走上了高速发展的道路，取得了丰硕的成果。

«我们认为，中国的成就是哈中两国之间合作发展的有力基础。今天我们将签署联合声明。根据这份文件，哈萨克斯坦与中国将致力于建立长期的、战略性的全面合作伙伴关系。这份高规格的协议，是两国进一步合作的坚实法律和政治基础。»托卡耶夫总统说。

中国国家主席习近平在欢迎词中强调，哈萨克斯坦是中亚地区的大国，在中欧亚大陆有着巨大的影响力。

中国领导人说：«在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，贵国取得了令人瞩目的成就，创造了具有国家特色的发展模式。在您当选总统之时，您宣布将秉持连续性、正义和进步的原则。发展经济、创造就业机会、打击腐败、提高社会保障水平是您的基本目标，这些政策均符合哈萨克斯坦人民的意愿，您所有的举措也都是指向这一目标的。衷心祝愿友好的哈萨克斯坦人民享有福祉和繁荣。»

托卡耶夫总统邀请习近平主席在2020年对哈萨克斯坦进行访问。