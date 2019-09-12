托卡耶夫总统会见中国人民代表大会委员长栗战书

哈通社/北京/9月12日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统12日在北京会见中国全国人民代表大会常务委员会委员长、中共中央政治局常委栗战书。

会谈中，双方就两国议会间合作问题进行讨论。

首先，托卡耶夫总统就中华人民共和国成立70周年表示了祝贺，并向栗战书介绍了总统在访华期间双边达成的互利协议。

托卡耶夫总统表示对此次访华成果感到满意。他指出，昨日与习近平主席之间的会谈取得了圆满成功，鉴于哈中之间的全面合作关系，双方签署了联合声明，而这也再次证明了两国伙伴关系具有的战略性和长期性。

同时，双方就两国议会间关系的合作前景进行讨论。在此方面，托卡耶夫总统强调了于今年9月在努尔-苏丹举行的欧亚国家议会议长第四次会议的重要性，并表示期待栗战书此次将作为中共中央政治局常委前来哈萨克斯坦出席会议。

此外，栗战书提到了托卡耶夫总统对哈中关系发展作出的重大贡献，并强调了两国领导人之间富有成效的会谈。

他表示，托卡耶夫总统的此次访华之行取得了圆满成果，与习近平主席签署的联合声明使哈中关系迈向了新的历史阶段。

【编译：达娜】