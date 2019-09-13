托卡耶夫总统会见中共浙江省委书记车俊

哈通社/杭州/9月13日 – 正在对中国进行首次国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫12日在杭州同中国共产党浙江省省委书记车俊举行会谈。

托卡耶夫总统在会谈中感谢浙江省领导人的热情接待，并表示中国的发展成果令人瞩目。

总统强调指出，哈中两国战略伙伴关系提升到了一个新的高度，此次访华之行框架下双方达成的协议将有助于两国关系的不断发展。

«永久战略伙伴关系，我认为，包括了双边合作的许多领域。我们将延续由我国首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与中国领导人们共同奠定基础的合作。我们将在经济、政治以及地区安全，以及人文领域开展合作。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，中国在数字经济发展方面取得了辉煌的成就，为了就这一领域的问题进行讨论，他特意专程访问江苏省。

«杭州——是中国文化的摇篮。这座城市，可以被视为国际上的高新技术中心城市之一。在这里，有许多相关领域的大型企业。与此同时，这里还是中国国家主席习近平曾经工作过的地方，他在这里实践了自己最有成果的理论。这座城市正在飞速而繁荣的发展当中。»总统说。

车俊向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示，浙江省有意同哈萨克斯坦发展各领域合作，并就文化合作建立联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】