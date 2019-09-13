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    10:12, 13 9月 2019 | GMT +6

    乌兹别克斯坦将正式加入突厥议会

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    哈通社/安卡拉/9月13日 – 土耳其外交部部长梅夫吕特·恰武什奥卢表示，乌兹别克斯坦已做出了正式加入突厥语国家合作委员会（突厥议会）的决定。

    恰武什奥卢称，突厥议会成员国数量正在不断增长，该国际组织的下一次峰会将于今年10月16日举行。

    «乌兹别克斯坦做出了加入突厥议会的决定，突厥议会秘书处已经收到了来自乌方的入会申请。» 恰武什奥卢说。

    根据土耳其外长的说法，入会所需的文件要求已经提交给了塔什干，正式入会程序将于近期完成。

    «阿什哈巴德方面表达了希望获得突厥议会观察员国家身份的意愿，这是土库曼斯坦第二次向突厥议会展示合作意向。» 恰武什奥卢说。

    土耳其外长表示，突厥议会秘书长巴赫达特•阿穆列夫正准备与助手一起访问阿什哈巴德。

    突厥议会正在成为重要的区域性组织，土耳其外长这样说。

    在今年于吉尔吉斯举行的峰会期间，匈牙利成为了突厥议会的观察员国。恰武什奥卢表示，今年9月19日，突厥议会的欧洲会议将在布达佩斯举行，突厥议会成员国外长将出席会议。

    2009年10月在阿塞拜疆纳希切万举行的峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯宣布成立突厥语国家合作委员会，即突厥议会。

    组织成立以来，成员国首脑之间共举行了6次峰会。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 乌兹别克斯坦 阿塞拜疆 突厥 土耳其 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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